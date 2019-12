Agrokor vložil pritožbo zoper sklep o odvzemu Mercatorjevih delnic

Zagreb/Ljubljana, 24. decembra - Agrokor je danes vložil pritožbo zoper sklep slovenske agencije za varstvo konkurence o odvzemu Mercatorjevih delnic iz začetka prejšnjega tedna. "Sklep o odvzemu delnic je protiustaven, arbitraren in nezakonit," so presodili v Agrokorju, kjer so načrtovali prenos lastništva Mercatorja na novo zdravo jedro Fortenovo.