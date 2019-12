Smrtna žrtev hude prometne nesreče v Mariboru

Maribor, 24. decembra - V Mariboru se je v ponedeljek okoli 23. ure zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 30-letni srbski državljan, še trije ljudje pa so bili huje poškodovani in so jih odpeljali v mariborski klinični center. Nesrečo je povzročil 44-letni slovenski državljan, ki je pod vplivom alkohola zapeljal v rdečo luč.