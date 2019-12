Za nakopičeno embalažo in sveče na 65 lokacijah bo poskrbela država

Ljubljana, 24. decembra - Leto dni po sprejemu interventnega zakona so skladišča nekaterih družb za ravnanje z odpadno embalažo spet polna. Minister za okolje in prostor Simon Zajc je zato sprejel sklep, s katerim bo za nakopičeno embalažo in sveče vnovič poskrbela država. Takih lokacij je po državi 65, so danes sporočili z ministrstva.