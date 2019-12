Ment Ljubljana v šesti izvedbi z več kot 60 izvajalci

Ljubljana, 27. decembra - Med 5. in 7. februarjem bo po več ljubljanskih prizoriščih potekal 6. festival in konferenca Ment Ljubljana. Dosedanji seznam nastopajočih navaja več kot 60 imen, na končnem pa jih bo kar 26 slovenskih, je za STA povedal umetniški direktor festivala Andraž Kajzer in dodal, da to rekordno število zaobjema skoraj tretjino izvajalcev.