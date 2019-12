V letu 2019 vzeli slovo številni priznani kulturniki

Ljubljana, 27. decembra - Ob zaključku 2019 se velja spomniti nekaterih priznanih osebnosti iz sveta kulture, ki so letos vzeli slovo. Med njimi so bili igralci Bruno Ganz, Luke Perry, Doris Day, režiser Franco Zeffirelli, glasbenika Joao Gilberto in Ginger Baker, pisateljica Toni Morrison, plesalka Alicia Alonso, dirigent Mariss Jansons in pevka Marie Fredriksson.