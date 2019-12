Odermatt operiran, poškodovana tudi Feuz in Pinterault

Ljubljana, 24. decembra - Nadarjeni švicarski alpski smučar Marco Odermatt se je na zadnjem veleslalomu svetovnega pokala v Alta Badii poškodoval. Potem ko je zapeljal v luknjo na progi, je začutil bolečine v kolenu, prišel sicer do cilja, a se že tam zvijal od bolečin. Takoj je odpotoval v domovino, kjer so ugotovili poškodbo meniskusa in so ga že operirali.