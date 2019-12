Po Novi Gorici in okolici bodo vozili Božički na motorjih

Nova Gorica, 24. decembra - Po Novi Gorici in okolici bodo danes vozili Božički na motorjih. Namen dogodka, ki so ga prvič pripravili pred 13 leti, je popestritev decembrskega dogajanja v Novi Gorici in okolici, predvsem pa želijo z njim polepšati dan malim prijateljem oddelka Invalidne mladine iz Stare Gore, ki deluje v okviru tamkajšnje bolnišnice Franca Derganca.