Ljubljana, 24. decembra - V odbojkarskem prvoligašu iz Kamnika Calcit Volleyju so že našli zamenjavo za Marka Brumna, ki je z mesta trenerja odstopil po sobotnem porazu proti Mariboru. Na mesto trenerja trikratnih državnih prvakov iz 2001, 2002 in 2003 znova prihaja Gašper Ribič, so sporočili Kamničani.