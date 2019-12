Računsko sodišče z negativnim mnenjem za informacijski sistem sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

Ljubljana, 24. decembra - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS med letoma 2010 in 2016 ter učinkovitost delovanja informacijskega sistema v letih 2015 in 2016. Glede pravilnosti izvajanja postopkov pri javnem naročanju, ki se nanašajo na informacijski sistem sklada, je izreklo negativno mnenje.