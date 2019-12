Murskosoboški policisti 42-letniku zasegli več kot 200 petard

Murska Sobota, 24. decembra - Murskosoboški policisti so po obvestilih o prodaji in uporabi pirotehnike v neposredni bližini osnovne šole v hišni preiskavi 42-letniku zasegli 211 kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Poleg tega so pomurski policisti v zadnjih petih dneh obravnavali 11 prijav kršitev javnega reda in miru, povezane z uporabo pirotehnike na javnem kraju.