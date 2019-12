Sanacijskim upravam bolnišnic izplačanih 124.000 evrov delovne uspešnosti

Ljubljana, 31. decembra - Desetim upravam bolnišnic v sanaciji, ki so dosegle kriterije za izplačilo, so od lanskega junija do letošnjega septembra izplačali 124.170 evrov delovne uspešnosti iz naslova povečanega dela. Letošnje leto je prineslo tudi spremembo na čelu sanacijskega odbora, saj je novembra predsedniško funkcijo od Mirka Stoparja prevzel Robert Cugelj.