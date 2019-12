Grad Tabor kot zakupnica prevzela Občina Laško

Laško, 27. decembra - Občina Laško ter Družba za svetovanje in upravljanje, ki je letos postala lastnica Gradu Tabor nad Laškim, sta v ponedeljek sklenili dogovor, da laška občina postane zakupnica gradu. V ta namen je bila podpisala zakupna pogodba, iz katere izhaja, da bo občina 99 let kot zakupnica upravljala grad, so sporočili z Občine Laško.