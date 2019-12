Kitajska, Japonska in Južna Koreja za politično rešitev severnokorejskega konflikta

Chengdu, 24. decembra - Voditelji Kitajske, Japonske in Južne Koreje so se danes na vrhu v kitajskem Chengduju dogovorili za tesnejše sodelovanje pri prizadevanjih za jedrsko razorožitev Severne Koreje, s katerim bi zagotovili varnost in stabilnost regije. Zavzeli so se tudi za politično rešitev severnokorejskega konflikta, poročajo tuje tiskovne agencije.