Dragić z Miamijem do 13. domače zmage

Miami, 24. decembra - Slovenski zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA Goran Dragić je s svojo ekipo Miami Heat v dvorani American Airlines gostil Utah Jazz in vročici pomagal do 13. domačega uspeha. Dragić je k zmagi s 107:104 prispeval 15 točk in šest skokov, Jimmy Butler je bil prvi strelec z 20 točkami, Bam Adebayo jih je dodal 18 ter 20 skokov.