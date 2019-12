Leto dni pred volitvami ugibanja o Trumpovi ekonomski politiki v drugem mandatu

New York, 24. decembra - Ameriška poslovna televizija CNBC slabo leto pred predsedniškimi volitvami že ugiba o tem, kakšna bo gospodarska politika Donalda Trumpa, če mu bo uspelo osvojiti še drugi predsedniški mandat. Analitiki ugotavljajo, da bo verjetno do konca porušil mednarodni trgovinski sistem in si skušal podrediti denarno politiko.