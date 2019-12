Newyorške borze trgovanje ponovno sklenile z rekordi

New York, 23. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje ponovno sklenili z rekordi. Vlagatelji so skrajšani praznični teden začeli z razcvetom, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bo kmalu podpisan trgovinski sporazum med ZDA in Kitajsko, poročajo borzni analitiki.