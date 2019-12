Delo o plebiscitu in božiču (24. 12.)

Ljubljana, 23. decembra - Ženja Leiler v komentarju In na svetu mir ljudem piše o tem, da je božič pred natanko tridesetimi leti ponovno postal dela prost dan. Prav okoli božiča so se odvili tudi najpomembnejši trenutki slovenske zgodovine, zgoščeni v plebiscitarno vprašanje, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država.