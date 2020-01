Po novoletnih počitnicah spet v šolske klopi

Ljubljana, 6. januarja - Okoli 261.500 učencev in dijakov se danes po novoletnih praznikih znova vrača v šolske klopi. Tokrat so šolarji na počitnicah uživali kar dvanajst dni, ki so jih preživeli vsak po svoje. V šoli jih zdaj čaka zaključek prvega ocenjevalnega obdobja, nato se bodo že februarja odpravili na enotedenske zimske počitnice.