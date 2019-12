Naročila trajnih dobrin v ZDA novembra z največjim padcem od maja

Washington, 23. decembra - Naročila trajnih dobrin so v ZDA novembra v primerjavi z oktobrom padla za dva odstotka, kar je največ od maja letos in v nasprotju s pričakovanji analitikov, ki so napovedovali približno enoodstotno rast. Konec stavke pri proizvajalcu avtomobilov General Motors je pomagal, škodoval pa je padec letalskih naročil.