SBI TOP sklenil v zelenem, največji skok uspel Petrolu

Ljubljana, 23. decembra - Indeks SBI TOP je na prvega od dveh trgovalnih dni v tem tednu pridobil 0,60 odstotka in se oblikoval pri 925,14 točke. Največjo rast so zabeležile delnice Petrola, ki so se podražile za več kot odstotek. Največ povpraševanja je bilo po delnicah Krke in NLB.