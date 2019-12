Delo: Kordeža predčasno izpustili iz zapora

Ljubljana, 23. decembra - Nekdanjemu predsedniku uprave Merkurja Binetu Kordežu so po poročanju spletnega Dela odobrili prošnjo za pogojni izpust in je že zapustil zapor na Dobu. Zaradi zlorabe položaja in ponarejanja listin je moral aprila 2016 za zapahe za šest let in tri mesece, a je po prestani polovični kazni lahko zaprosil za pogojni izpust.