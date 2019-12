Biti rojen v decembru je lahko dobro za vaše srce

London, 25. decembra - Čas rojstva je pomemben: decembra rojeni otroci imajo znatno manjše tveganje, da bodo pozneje umrli zaradi srčnega infarkta ali možganske kapi. Po drugi strani so rojeni spomladi ali zgodaj poleti bolj dovzetni za bolezni srca in ožilja, kaže ena največjih študij na to temo. Čas rojstva torej vpliva na poznejše zdravje. Zakaj je tako, ni znano.