Uslužbenci finančne uprave tihotapcu zasegli 40 zavojev marihuane

Gruškovje, 23. decembra - Uslužbenci Fursa so v petek med opravljanjem nadzora na območju mejnega prehoda Gruškovje pri pregledu osebnega vozila tujih registrskih oznak odkrili 40 paketov v polivinilasti foliji. V njih so bili posušeni rastlinski delci, preliminarni test pa je pokazal, da gre za prepovedano drogo konopljo, so sporočili s Fursa.