Začenja se jubilejni 20. festival Ana Mraz

Ljubljana/Maribor/Radovljica, 25. decembra - Z apokaliptično komedijo Počivajte v miru se na Linhartovem trgu v Radovljici danes začenja 20. zimski mednarodni festival uličnega gledališča Ana Mraz 2019. Do začetka naslednjega tedna se bo več kot 40 umetnikov iz Hrvaške, Italije, Nizozemske in Slovenije razen v Radovljici predstavljalo tudi v Ljubljani in Mariboru.