Odpoklic kozarcev iz bambusa

Distributer izdelkov, podjetje Acron iz Pameč, se je po prejemu obvestila odločil za izvedbo prostovoljnega odpoklica izdelkov. Izdelki so bili na voljo v belo-rumeni, belo-zeleni in belo-rdeči barvi, naprodaj pa so bili v prodajalnah Office and More, Bags and More in La Mans po Sloveniji.

Naziv izdelka je Kozarec iz bambusa 8x13x8cm, številka artikla je 11065W, EAN koda pa 8712442155423.

Kupcem omenjenih izdelkov svetujejo, naj jih ne uporabljajo in naj jih vrnejo prodajalcu ali zavržejo.