Jadralca s prevrnjene jadrnice rešili pomorski policisti

Koper, 23. decembra - Policisti postaje pomorske policije so v soboto iz vode rešili 15 in 18 let stara jadralca, ki sta se pred Piranom prevrnila s poškodovano jadrnico. Ponesrečenca sta k sreči imela oblečena rešilna jopiča in nista bila poškodovana, so sporočili s Policijske uprave Koper.