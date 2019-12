SOS za okolje: Prebivalcem Štude in Ihana se v prihodnje obeta manj smradu

Domžale, 25. decembra - Med kraji, kjer so prebivalci občasno obremenjeni s smradom, sta tudi Študa in Ihan v občini Domžale. Po odredbi okoljske inšpekcije so se lani znebili bal z odpadki, ki jih je skladiščil Publikus. Medtem ko z bližnjo centralno čistilno napravo težav ni, zdaj še Petrol obljublja, da organskih odpadkov ne bo več predeloval v bioplin.