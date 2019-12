Bralci Observerja sestavili alternativno lestvico 25 naj božičnih pesmi

London, 24. decembra - Bralci britanskega časnika The Observer so v poplavi zimzelenih božičnih popevk ustvarili alternativno lestvico, na kateri s Christmas Lullaby kraljuje Shane MacGowan. Glasbenik v skladbi prizna, da je zgolj pijana zguba, pred njegovim sinom pa je prihodnost. Med 25 izpostavljenimi skladbami so tudi pesmi Kate Bush, Jamesa Browna in Toma Waitsa.