Pri Christie's januarja dražba risb starih mojstrov

New York, 27. decembra - Pri avkcijski hiši Christie's v New Yorku za 28. januar napovedujejo dražbo risb starih mojstrov in britanskih umetnikov. Ponudili bodo risbe, nastale v časovnem obdobju od leta 1480 pa do sredine 19. stoletja. Po pisanju spletnega portala Art Daily bo dražba na trg z umetninami prinesla mnoga sveža dela iz odličnih zbirk.