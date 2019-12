Najbolje prodajana knjiga Cankarjeve založbe Čeferinovi Sodni dnevi

Ljubljana, 23. decembra - Pri Cankarjevi založbi in Mladinski knjigi so ustvarili seznam najbolje prodajanih knjig v 2019. Pri Cankarjevi založbi so kot najuspešnejšo knjigo navedli kriminalni roman Sodni dnevi Petra Čeferina in Vasje Jagra, pri Mladinski knjigi pa kaže, da bo najbolje prodajana knjiga Modrost volkov Elli H. Radinger, piše v sporočilu za javnost.