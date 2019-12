V Novem mestu spomladi začetek prenove meščanske hiše na Glavnem trgu

Novo mesto, 23. decembra - V Novem mestu, kjer so poleti dobili gradbeno dovoljenje za prenovo meščanske hiše na Glavnem trgu 2, ki je v večinski občinski lasti in jo bodo namenili stanovanjem, pripravljajo razpisno in naložbeno dokumentacijo za začetek del. Na novomeški občini računajo, da bi izvajalski razpis izpeljali v začetku prihodnjega leta in prenovo začeli spomladi.