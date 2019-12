Tudi soobtoženi v zadevi Marina zavrnili krivdo

Koper, 23. decembra - Na koprskem okrožnem sodišču so se danes zvrstili še zadnji predobravnavni naroki zaradi očitkov o zlorabi prostitucije in drugih kaznivih dejanjih v zadevi Marina. Tudi trije obdolženi romunski državljani, ki so še v priporu, so zavrnili krivdo. Medtem naj bi se glavna obravnava predvidoma začela februarja.