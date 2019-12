V Mini teatru lutkovna predstava, postavljene v srednjeveško Ljubljano

Ljubljana, 25. decembra - V Mini teatru bo popoldne premiera lutkovne predstave z naslovom Stara Ljubljana/Mehanične lutke. Ustvarjalci predstave bodo "s pomočjo igralca in glasbenikov v mehanični strukturi, ki deluje sama in proizvaja najrazličnejše prizore in scene, nadgrajena z živimi animiranimi lutkovnimi scenami, poskušali ujeti utrip srednjeveške Ljubljane".