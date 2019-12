Uporaba pirotehnike, ki je dovoljena od danes naprej, naj bo previdna

Ljubljana, 26. decembra - Od danes do 1. januarja je dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov prve kategorije. Vanjo sodijo izdelki, katerih glavni učinek je pok. Uporaba pirotehniških izdelkov naj bo varna, saj lahko nepremišljenost povzroči telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok in poškodbe oči, opominjajo na policiji.