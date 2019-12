Policisti prijeli tri organizatorje nezakonitih prevozov migrantov

Novo mesto, 23. decembra - Policisti so preko vikenda prijeli državljane Tunizije, Sirije in Romunije, ki so nezakonito prevažali 20 tujcev, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Tujci, ki so jih prevažali, so v državo vstopili nezakonito. Organizatorje ilegalnih prevozov so pridržali in jih bodo privedli pred preiskovalnega sodnika.