Več kot polovica gospodinjstev z električnimi napravami ne ravna učinkovito

Ljubljana, 29. decembra - V Sloveniji obstaja velik potencial prihranka energije in zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida v ozračje pri uporabi električnih aparatov in naprav za delo in zabavo v domačem okolju. Več kot polovica gospodinjstev v Sloveniji z električnimi napravami namreč ne ravna učinkovito, kažejo rezultati raziskave energetske učinkovitosti.