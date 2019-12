Na predvečer božiča premiera animiranega filma Tiger je prišel na čaj

London, 24. decembra - Na programu Channel 4 bo drevi ob 19.30 po lokalnem času premiera animirane različice slikanice The Tiger Who Came to Tea (Tiger je prišel na čaj) avtorice in ilustratorke Judith Kerr iz leta 1968. Knjiga v Veliki Britaniji velja za klasiko. Glasove so junakom v filmu posodili igralca Benedict Cumberbatch in David Oyelowo ter igralka Tamsin Greig.