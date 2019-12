Jamnika v nadzornem svetu Cinkarne Celje nasledil Mario Gobbo

Celje, 23. decembra - Delničarji Cinkarne Celje, med katerimi prevladujejo Modra zavarovalnica, SDH in DUTB, so se na današnji izredni skupščini seznanili z odstopom Boruta Jamnika iz nadzornega sveta in namesto njega med nadzornike imenovali Maria Gobba. Prvotni kandidat za to funkcijo je bil nekdanji prvi mož Gorenja Franjo Bobinac, a je od kandidature odstopil.