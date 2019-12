Magnifico se za božič vrača v Stožice

Ljubljana, 25. decembra - Magnifico, glasbenik in komponist, balkanski šarlatan in mojster za balkan-disko šlager, se na božični dan, na željo občinstva, ponovno vrača na oder ljubljanskih Stožic, napovedujejo organizatorji. Tokratni koncert, katerega pričetek je napovedan ob 20. uri, obeta razširjeno glasbeno zasedbo, novo glasbo in osveženo vizualno preobleko.