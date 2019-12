Avstrijci po 25 letih v EU bogatejši za 16 odstotkov

Dunaj, 23. decembra - Avstrijci so zahvaljujoč članstvu v EU bogatejši za 16 odstotkov, kaže raziskava ekonomskega inštituta Wifo. Avstrija se je uniji skupaj s Švedsko in Finsko pridružila pred 25 leti, a so članstvo najbolje izkoristili severni sosedje, pri čemer jim je znatno pomagala geografska lega, ugotovitve Wifa povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.