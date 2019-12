Škofjeločani proti okoljevarstvenemu dovoljenju za Ekologijo

Škofja Loka, 23. decembra - Agencija RS za okolje je škofjeloškemu podjetju Ekologija izdala delno odločbo o okoljevarstvenem dovoljenju za napravo za skladiščenje do 369 ton nevarnih in 145 ton nenevarnih odpadkov na dan. Civilna iniciativa Moja Škofja Loka je ob tem znova opozorila na nevarnosti skladiščenja in predelave na območju in v objektih, ki za to niso primerna.