V madridskem muzeju Prado ob jubileju beležijo rekorden obisk

Madrid, 26. decembra - V muzeju Prado v letošnjem jubilejem letu, ko praznujejo 200-letnico delovanja, beležijo rekorden obisk. Po pisanju avstrijske tiskovne agencija APA so našteli približno 3,3 milijona obiskovalcev. V muzeju so sicer letos pripravili 17 občasnih razstav ter skoraj 100 koncertov, konferenc in drugih dogodkov.