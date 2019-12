V nemških razstaviščih leta 2018 zabeležili rahel upad obiska

Berlin, 25. decembra - V muzejih in razstaviščih v Nemčiji so po rekordnem letu 2017 lani zabeležili rahel upad števila obiskovalcev. S skoraj 111,7 milijona obiskovalcev so se muzeji skoraj vrnili na raven iz leta 2016. To je 2,4 odstotka manj kot v letu 2017, ko sta documenta v Kasslu in kiparski projekt v Münstru poskrbela za rekordno število obiskovalcev.