V Semiču premiera tamburaške opere Ambrož in Katarina

Semič, 29. decembra - V Kulturnem centru v Semiču bodo drevi premierno uprizorili opero za tamburaški orkester Ambrož in Katarina skladatelja Gregorja Zagorca in libretistke Nine Novak Oiseau. Predstavo, ki obuja ljubezensko zgodbo iz Bele krajine iz 17. stoletja, so pripravili s sodelovanjem Kulturno umetniškega društva Dobreč iz Dragatuša. Režiserka je Eva Hribernik.