Anketa Dela: Na vrhu in na dnu brez korenitih premikov

Ljubljana, 23. decembra - Delovo merjenje priljubljenosti politikov na letni ravni na vrhu in dnu lestvice ni pokazalo velikih premikov. Največja parlamentarna stranka SDS je leto začela kot vodilna in tako ga tudi končuje. Na vrhu lestvice politikov ostajata predsednika države in vlade Borut Pahor ter Marjan Šarec.