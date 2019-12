Arizona in Vegas še naprej krojita vrh pacifiške skupine

New York, 23. decembra - V noči na ponedeljek so bile v severnoameriški hokejski ligi NHL na sporedu štiri tekme, kar tri od njih pa so se končale z zmagami gostujočih ekip. Calgary je slavil v Dallasu s 5:1, Arizona v Detroitu s 5:2, Vegas pa v San Joseju s 3:1. Edino domačo zmago so dosegli rangerji iz New Yorka, ki so doma ukanili Anaheim s 5:1.