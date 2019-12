Dallas brez Luke Dončića izgubil že dobljeno tekmo v Torontu

Toronto, 23. decembra - Košarkarji iz Dallasa si bodo za večne čase zapomnili nedeljski obračun v Torontu. Soigralci poškodovanega Luke Dončića, ki je tekmo spremljal za klubsko klopjo, so ob koncu tretje četrtine že imeli prednost 30 točk (85:55), a so lepo zalogo v točkah v zadnji četrtini zapravili in na parketu zadnjega prvaka lige NBA izgubili s 107:110.