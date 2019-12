Živa Dvoršak: Borila se bom do konca, to je v moji naravi

Ljubljana, 25. decembra - Najboljša slovenska strelka Živa Dvoršak je tudi v tem letu dokazala svojo odličnost na mednarodnem prizorišču in se trikrat uvrstila v veliki finale na tekmah za svetovni pokal, v zelo konstantni tekmovalni sezoni pa so jo malenkosti ločile do primarnega cilja in preboja na poletne olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu.