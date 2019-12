V streljanju na zabavi v spomin na žrtev strelskega napada 13 ranjenih

Chicago, 23. decembra - Prijatelji in sorodniki žrtve strelskega napada v Chicagu 13. aprila so v soboto priredili spominsko zabavo, na kateri pa je potem zgodaj zjutraj v nedeljo prišlo do strelskega obračuna. Pri tem je bilo 13 ljudi ranjenih. Štirje so v kritičnem stanju. Ranjeni so bili stari od 16 do 48 let.