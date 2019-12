Petra Polanc v Turčiji do četrtfinala med posameznicami

Ankara, 23. decembra - Slovenska badmintonistka Petra Polanc je uspešno nastopila na mednarodnem turnirju serije International v Turčiji, ki šteje za evropsko in svetovno lestvico. Polančeva se je med posameznicami prebila do četrtfinala. V mešanih dvojicah sta bila Polančeva in Miha Ivančič prva nosilca, vendar sta izgubila že v prvem krogu.